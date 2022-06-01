Virksomhedsoversigt
SEI
SEI Lønninger

SEI's løn spænder fra $65,097 i samlet kompensation om året for en Finansanalytiker i den lave ende til $194,025 for en Data Scientist i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos SEI. Sidst opdateret: 10/25/2025

Revisor
$65.1K
Data Scientist
$194K
Finansanalytiker
$65.1K

Information Technologist (IT)
$175K
Ledelseskonsulent
$149K
Produktleder
$112K
Software Ingeniør
$154K
OSS

Den højest betalte rolle rapporteret hos SEI er Data Scientist at the Common Range Average level med en årlig samlet kompensation på $194,025. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos SEI er $149,250.

