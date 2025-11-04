Virksomhedsoversigt
Securonix
Securonix Produktmanager Lønninger

Den gennemsnitlige Produktmanager kompensationspakke in United States hos Securonix udgør i alt $180K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Securonix's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 11/4/2025

Median Pakke
company icon
Securonix
Product Manager
Dallas, TX
Total per år
$180K
Niveau
Senior
Grundløn
$180K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
År i virksomheden
10 År
Års erfaring
10 År
Hvad er karriereniveauerne hos Securonix?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Seneste Lønindsendelser
Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Produktmanager hos Securonix in United States ligger på en årlig samlet kompensation på $222,000. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Securonix for Produktmanager rollen in United States er $170,000.

Andre ressourcer