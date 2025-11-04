Virksomhedsoversigt
Secureworks
Secureworks Cybersikkerhedsanalytiker Lønninger

Den gennemsnitlige Cybersikkerhedsanalytiker kompensationspakke hos Secureworks udgør i alt $138K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Secureworks's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 11/4/2025

Median Pakke
company icon
Secureworks
Security Analyst
Atlanta, GA
Total per år
$138K
Niveau
Senior Advisor
Grundløn
$130K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$8K
År i virksomheden
7 År
Års erfaring
8 År
Hvad er karriereniveauerne hos Secureworks?
Seneste Lønindsendelser
Virksomhed

Lokation | Dato

Niveau

Mærke

Års Erfaring

Total / I Virksomheden

Total Kompensation

Grundløn | Aktier (år) | Bonus
OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Cybersikkerhedsanalytiker hos Secureworks ligger på en årlig samlet kompensation på $218,000. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Secureworks for Cybersikkerhedsanalytiker rollen er $131,500.

