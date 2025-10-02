Produktleder kompensation in Greater Toronto Area hos Scotiabank spænder fra CA$116K pr. year for L7 til CA$141K pr. year for L8. Den gennemsnitlige yearlige kompensationspakke in Greater Toronto Area udgør i alt CA$124K. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Scotiabank's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 10/2/2025
Niveau Navn
Total
Grundløn
Aktier
Bonus
L7
CA$116K
CA$105K
CA$325.2
CA$10.3K
L8
CA$141K
CA$128K
CA$392.8
CA$12.6K
L9
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
L10
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Virksomhed
Niveau
Års Erfaring
Total Kompensation
|Ingen lønninger fundet
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***