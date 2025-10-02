Virksomhedsoversigt
Scotiabank
  • Lønninger
  • Finansanalytiker

  • Alle Finansanalytiker Lønninger

  • Greater Toronto Area

Scotiabank Finansanalytiker Lønninger i Greater Toronto Area

Den gennemsnitlige Finansanalytiker kompensationspakke in Greater Toronto Area hos Scotiabank udgør i alt CA$88.5K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Scotiabank's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 10/2/2025

Median Pakke
company icon
Scotiabank
Financial Analyst
Toronto, ON, Canada
Total per år
CA$88.5K
Niveau
L4
Grundløn
CA$88.5K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$0
År i virksomheden
2 År
Års erfaring
2 År
Hvad er karriereniveauerne hos Scotiabank?

CA$225K

Seneste Lønindsendelser
The highest paying salary package reported for a Finansanalytiker at Scotiabank in Greater Toronto Area sits at a yearly total compensation of CA$112,629. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Scotiabank for the Finansanalytiker role in Greater Toronto Area is CA$83,853.

