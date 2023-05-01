SCORE Lønninger

SCORE's løn spænder fra $60,992 i samlet kompensation om året for en Produktdesigner i den lave ende til $187,926 for en Software Engineering Leder i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos SCORE . Sidst opdateret: 9/2/2025