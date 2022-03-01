Schindler Elevator Lønninger

Schindler Elevator's løn spænder fra $85,425 i samlet kompensation om året for en Softwareingeniør i den lave ende til $156,800 for en Projektmanager i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Schindler Elevator . Sidst opdateret: 11/15/2025