Scandit Software Ingeniør Lønninger i Greater Zurich Area

Den gennemsnitlige Software Ingeniør kompensationspakke in Greater Zurich Area hos Scandit udgør i alt CHF 136K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Scandit's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 10/2/2025

Median Pakke
company icon
Scandit
Software Engineer
Zurich, ZH, Switzerland
Total per år
CHF 136K
Niveau
L3
Grundløn
CHF 130K
Stock (/yr)
CHF 0
Bonus
CHF 5.1K
År i virksomheden
5-10 År
Års erfaring
5-10 År
Hvad er karriereniveauerne hos Scandit?

CHF 134K

Seneste Lønindsendelser
Virksomhed

Lokation | Dato

Niveau

Mærke

Års Erfaring

Total / I Virksomheden

Total Kompensation

Grundløn | Aktier (år) | Bonus
Ingen lønninger fundet
Praktikantlønninger

Bidrag

OSS

Andre ressourcer