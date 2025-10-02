Virksomhedsoversigt
Scale AI
Arbejder du her? Gør krav på din virksomhed
    Levels FYI Logo
  • Lønninger
  • Forretningsdrift

  • Alle Forretningsdrift Lønninger

  • San Francisco Bay Area

Scale AI Forretningsdrift Lønninger i San Francisco Bay Area

Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Scale AI's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 10/2/2025

Gennemsnitlig Samlet Kompensation

$172K - $200K
United States
Almindeligt Interval
Muligt Interval
$152K$172K$200K$220K
Almindeligt Interval
Muligt Interval

Vi behøver kun 1 flere Forretningsdrift indberetninger hos Scale AI for at låse op!

Inviter dine venner og netværk til anonymt at tilføje lønninger på under 60 sekunder. Flere data betyder bedre indsigt for jobsøgende som dig og vores fællesskab!

💰 Se Alle Lønninger

💪 Bidrag Din Løn

$160K

Få Betalt, Ikke Snydt

Vi har forhandlet tusindvis af tilbud og opnår regelmæssigt stigninger på $30K+ (nogle gange $300K+). Få forhandlet din løn eller din CV gennemgået af de rigtige eksperter - rekrutteringsspecialister som gør det dagligt.


Optjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietype
Options

Hos Scale AI er Options underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (2.08% månedligt)

5 years post-termination exercise window after 2 years of employment.



Få Verificerede Lønninger i din Indbakke

Abonnér på verificerede Forretningsdrift tilbud.Du vil få en opdeling af kompensationsdetaljer via e-mail. Læs Mere

Dette websted er beskyttet af reCAPTCHA og Google Privatlivspolitik og Servicevilkår gælder.

OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Forretningsdrift hos Scale AI in San Francisco Bay Area ligger på en årlig samlet kompensation på $220,150. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Scale AI for Forretningsdrift rollen in San Francisco Bay Area er $151,700.

Udvalgte jobs

    Ingen udvalgte jobs fundet for Scale AI

Relaterede virksomheder

  • Tableau Software
  • Two Sigma
  • Databricks
  • Plaid
  • Carta
  • Se alle virksomheder ➜

Andre ressourcer