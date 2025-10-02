Virksomhedsoversigt
Sberbank
Sberbank Software Ingeniør Lønninger i Saint Petersburg Metro Area

Software Ingeniør kompensation in Saint Petersburg Metro Area hos Sberbank spænder fra RUB 1.92M pr. year for L7 til RUB 5.62M pr. year for L13. Den gennemsnitlige yearlige kompensationspakke in Saint Petersburg Metro Area udgør i alt RUB 3.34M. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Sberbank's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 10/2/2025

Gennemsnit Kompensation efter Niveau
Tilføj KompSammenlign Niveauer
Niveau Navn
Total
Grundløn
Aktier
Bonus
L7
(Entry Level)
RUB 1.92M
RUB 1.82M
RUB 19.1K
RUB 74.9K
L8
RUB 2.37M
RUB 2.09M
RUB 87.5K
RUB 193K
L9
RUB 2.94M
RUB 2.68M
RUB 86.8K
RUB 172K
L10
RUB 3.09M
RUB 2.73M
RUB 90.5K
RUB 271K
Se 4 Flere Niveauer
RUB 13.36M

Seneste Lønindsendelser
Virksomhed

Lokation | Dato

Niveau

Mærke

Års Erfaring

Total / I Virksomheden

Total Kompensation

Grundløn | Aktier (år) | Bonus
Ingen lønninger fundet
Praktikantlønninger

Bidrag
Hvad er karriereniveauerne hos Sberbank?

Inkluderede Stillinger

Mobil Softwareingeniør

Frontend Softwareingeniør

Maskinlæringsindgeniør

Backend Softwareingeniør

Full-Stack Softwareingeniør

Kvalitetssikring (KS) Softwareingeniør

Data Ingeniør

DevOps Ingeniør

Site Pålideligheds Ingeniør

Systemingeniør

Udvikler Advokat

Forskningsforsker

AI Ingeniør

OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Software Ingeniør hos Sberbank in Saint Petersburg Metro Area ligger på en årlig samlet kompensation på RUB 5,619,488. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Sberbank for Software Ingeniør rollen in Saint Petersburg Metro Area er RUB 2,840,813.

