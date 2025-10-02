Software Ingeniør kompensation in Saint Petersburg Metro Area hos Sberbank spænder fra RUB 1.92M pr. year for L7 til RUB 5.62M pr. year for L13. Den gennemsnitlige yearlige kompensationspakke in Saint Petersburg Metro Area udgør i alt RUB 3.34M. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Sberbank's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 10/2/2025
Niveau Navn
Total
Grundløn
Aktier
Bonus
L7
RUB 1.92M
RUB 1.82M
RUB 19.1K
RUB 74.9K
L8
RUB 2.37M
RUB 2.09M
RUB 87.5K
RUB 193K
L9
RUB 2.94M
RUB 2.68M
RUB 86.8K
RUB 172K
L10
RUB 3.09M
RUB 2.73M
RUB 90.5K
RUB 271K
Virksomhed
Niveau
Års Erfaring
Total Kompensation
|Ingen lønninger fundet
