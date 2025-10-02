Data Scientist kompensation in Saint Petersburg Metro Area hos Sberbank spænder fra RUB 1.31M pr. year for L7 til RUB 2.7M pr. year for L10. Den gennemsnitlige yearlige kompensationspakke in Saint Petersburg Metro Area udgør i alt RUB 1.49M. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Sberbank's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 10/2/2025
Niveau Navn
Total
Grundløn
Aktier
Bonus
L7
RUB 1.31M
RUB 1.31M
RUB 0
RUB 0
L8
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
L9
RUB 2.03M
RUB 1.69M
RUB 0
RUB 346K
L10
RUB 2.7M
RUB 2.7M
RUB 0
RUB 0
Virksomhed
Niveau
Års Erfaring
Total Kompensation
|Ingen lønninger fundet
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***