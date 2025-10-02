Virksomhedsoversigt
Saviynt
Saviynt Software Ingeniør Lønninger i India

Den gennemsnitlige Software Ingeniør kompensationspakke in India hos Saviynt udgør i alt ₹2.31M pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Saviynt's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 10/2/2025

Hvad er karriereniveauerne hos Saviynt?

₹13.95M

Seneste Lønindsendelser
The highest paying salary package reported for a Software Ingeniør at Saviynt in India sits at a yearly total compensation of ₹3,840,151. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Saviynt for the Software Ingeniør role in India is ₹2,312,274.

