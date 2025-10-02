Virksomhedsoversigt
Saviynt
Saviynt Software Ingeniør Lønninger i Greater Los Angeles Area

Den gennemsnitlige Software Ingeniør kompensationspakke in Greater Los Angeles Area hos Saviynt udgør i alt $105K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Saviynt's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 10/2/2025

Median Pakke
company icon
Saviynt
Associate Software Engineer
El Segundo, CA
Total per år
$105K
Niveau
L1
Grundløn
$105K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
År i virksomheden
1 År
Års erfaring
6 År
Hvad er karriereniveauerne hos Saviynt?

$160K

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Software Ingeniør hos Saviynt in Greater Los Angeles Area ligger på en årlig samlet kompensation på $191,237. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Saviynt for Software Ingeniør rollen in Greater Los Angeles Area er $125,000.

