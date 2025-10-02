Virksomhedsoversigt
Savills
Arbejder du her? Gør krav på din virksomhed
    Levels FYI Logo
  • Lønninger
  • Dataanalytiker

  • Alle Dataanalytiker Lønninger

  • Greater London Area

Savills Dataanalytiker Lønninger i Greater London Area

Den gennemsnitlige Dataanalytiker kompensationspakke in Greater London Area hos Savills udgør i alt £42.9K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Savills's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 10/2/2025

Median Pakke
company icon
Savills
Data Analyst
London, EN, United Kingdom
Total per år
£42.9K
Niveau
Senior Data Andy
Grundløn
£42.9K
Stock (/yr)
£0
Bonus
£0
År i virksomheden
0 År
Års erfaring
4 År
Hvad er karriereniveauerne hos Savills?

£121K

Få Betalt, Ikke Snydt

Vi har forhandlet tusindvis af tilbud og opnår regelmæssigt stigninger på £22.6K+ (nogle gange £226K+). Få forhandlet din løn eller din CV gennemgået af de rigtige eksperter - rekrutteringsspecialister som gør det dagligt.

Seneste Lønindsendelser
TilføjTilføj LønTilføj Kompensation

Virksomhed

Lokation | Dato

Niveau

Mærke

Års Erfaring

Total / I Virksomheden

Total Kompensation

Grundløn | Aktier (år) | Bonus
Ingen lønninger fundet
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksporter DataSe Ledige Stillinger

Bidrag

Få Verificerede Lønninger i din Indbakke

Abonnér på verificerede Dataanalytiker tilbud.Du vil få en opdeling af kompensationsdetaljer via e-mail. Læs Mere

Dette websted er beskyttet af reCAPTCHA og Google Privatlivspolitik og Servicevilkår gælder.

OSS

The highest paying salary package reported for a Dataanalytiker at Savills in Greater London Area sits at a yearly total compensation of £48,483. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Savills for the Dataanalytiker role in Greater London Area is £48,030.

Udvalgte jobs

    Ingen udvalgte jobs fundet for Savills

Relaterede virksomheder

  • Facebook
  • SoFi
  • Microsoft
  • Snap
  • Apple
  • Se alle virksomheder ➜

Andre ressourcer