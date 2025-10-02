Virksomhedsoversigt
Sauce Labs Software Ingeniør Lønninger i Warsaw Metropolitan Area

Den gennemsnitlige Software Ingeniør kompensationspakke in Warsaw Metropolitan Area hos Sauce Labs udgør i alt PLN 355K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Sauce Labs's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 10/2/2025

Median Pakke
company icon
Sauce Labs
Software Engineer
Warsaw, MZ, Poland
Total per år
PLN 355K
Niveau
Staff
Grundløn
PLN 355K
Stock (/yr)
PLN 0
Bonus
PLN 0
År i virksomheden
4 År
Års erfaring
10 År
Hvad er karriereniveauerne hos Sauce Labs?

PLN 600K

Seneste Lønindsendelser
Virksomhed

Lokation | Dato

Niveau

Mærke

Års Erfaring

Total / I Virksomheden

Total Kompensation

Grundløn | Aktier (år) | Bonus
Ingen lønninger fundet
OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Software Ingeniør hos Sauce Labs in Warsaw Metropolitan Area ligger på en årlig samlet kompensation på PLN 524,376. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Sauce Labs for Software Ingeniør rollen in Warsaw Metropolitan Area er PLN 330,524.

