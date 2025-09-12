Santander Lønninger

Santander's løn spænder fra $27,604 i samlet kompensation om året for en Dataanalytiker i den lave ende til $355,215 for en Ledelseskonsulent i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Santander . Sidst opdateret: 11/15/2025