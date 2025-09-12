Santander Lønninger

Virksomhedsoversigt
Santander's løn spænder fra $27,604 i samlet kompensation om året for en Dataanalytiker i den lave ende til $355,215 for en Ledelseskonsulent i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Santander. Sidst opdateret: 11/15/2025

Bogholder
$31.9K
Dataanalytiker
$27.6K
Finansanalytiker
$32.3K

Investeringsrådgiver
$59.4K
Ledelseskonsulent
$355K
Produktmanager
$76.2K
Softwareingeniør
$43.1K
Softwareingeniørmanager
$218K
OSS

Den højest betalte rolle rapporteret hos Santander er Ledelseskonsulent at the Common Range Average level med en årlig samlet kompensation på $355,215. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Santander er $51,236.

