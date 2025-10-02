Virksomhedsoversigt
Santander UK
Arbejder du her? Gør krav på din virksomhed
    Levels FYI Logo
  • Lønninger
  • Software Ingeniør

  • Alle Software Ingeniør Lønninger

  • Greater London Area

Santander UK Software Ingeniør Lønninger i Greater London Area

Den gennemsnitlige Software Ingeniør kompensationspakke in Greater London Area hos Santander UK udgør i alt £96.8K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Santander UK's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 10/2/2025

Median Pakke
company icon
Santander UK
Software Engineer
London, EN, United Kingdom
Total per år
£96.8K
Niveau
L5
Grundløn
£96.8K
Stock (/yr)
£0
Bonus
£0
År i virksomheden
0 År
Års erfaring
7 År
Hvad er karriereniveauerne hos Santander UK?

£121K

Få Betalt, Ikke Snydt

Vi har forhandlet tusindvis af tilbud og opnår regelmæssigt stigninger på £22.6K+ (nogle gange £226K+). Få forhandlet din løn eller din CV gennemgået af de rigtige eksperter - rekrutteringsspecialister som gør det dagligt.

Seneste Lønindsendelser
TilføjTilføj LønTilføj Kompensation

Virksomhed

Lokation | Dato

Niveau

Mærke

Års Erfaring

Total / I Virksomheden

Total Kompensation

Grundløn | Aktier (år) | Bonus
Ingen lønninger fundet
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksporter DataSe Ledige Stillinger
Praktikantlønninger

Bidrag

Få Verificerede Lønninger i din Indbakke

Abonnér på verificerede Software Ingeniør tilbud.Du vil få en opdeling af kompensationsdetaljer via e-mail. Læs Mere

Dette websted er beskyttet af reCAPTCHA og Google Privatlivspolitik og Servicevilkår gælder.

Inkluderede Stillinger

Indsend Ny Stilling

Full-Stack Softwareingeniør

OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Software Ingeniør hos Santander UK in Greater London Area ligger på en årlig samlet kompensation på £181,902. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Santander UK for Software Ingeniør rollen in Greater London Area er £110,414.

Udvalgte jobs

    Ingen udvalgte jobs fundet for Santander UK

Relaterede virksomheder

  • HSBC
  • Commerzbank
  • Lloyds Banking Group
  • BBVA
  • Sberbank
  • Se alle virksomheder ➜

Andre ressourcer