Den gennemsnitlige Investeringsrådgiver kompensationspakke in New York City Area hos Santander Bank udgør i alt $245K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Santander Bank's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 10/2/2025

Median Pakke
company icon
Santander Bank
Vice President
New York, NY
Total per år
$245K
Niveau
Vice President
Grundløn
$185K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$60K
År i virksomheden
5 År
Års erfaring
7 År
Hvad er karriereniveauerne hos Santander Bank?

$160K

Seneste Lønindsendelser
Virksomhed

Lokation | Dato

Niveau

Mærke

Års Erfaring

Total / I Virksomheden

Total Kompensation

Grundløn | Aktier (år) | Bonus
Ingen lønninger fundet
