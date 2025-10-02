Virksomhedsoversigt
Santander Bank
Santander Bank Data Scientist Lønninger i Greater Sao Paulo

Den gennemsnitlige Data Scientist kompensationspakke in Greater Sao Paulo hos Santander Bank udgør i alt R$203K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Santander Bank's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 10/2/2025

Median Pakke
company icon
Santander Bank
Data Scientist
Sao Paulo, SP, Brazil
Total per år
R$203K
Niveau
Mid
Grundløn
R$122K
Stock (/yr)
R$0
Bonus
R$81.3K
År i virksomheden
1 År
Års erfaring
4 År
Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Data Scientist hos Santander Bank in Greater Sao Paulo ligger på en årlig samlet kompensation på R$241,059. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Santander Bank for Data Scientist rollen in Greater Sao Paulo er R$222,722.

