Den gennemsnitlige Data Scientist kompensationspakke in Greater Boston Area hos Santander Bank udgør i alt $124K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Santander Bank's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 10/2/2025

Median Pakke
company icon
Santander Bank
Data Scientist
Boston, MA
Total per år
$124K
Niveau
Associate
Grundløn
$107K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$17K
År i virksomheden
1 År
Års erfaring
5 År
Hvad er karriereniveauerne hos Santander Bank?

$160K

OSS

The highest paying salary package reported for a Data Scientist at Santander Bank in Greater Boston Area sits at a yearly total compensation of $155,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Santander Bank for the Data Scientist role in Greater Boston Area is $137,000.

