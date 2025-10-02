Virksomhedsoversigt
Sanofi
Sanofi Data Scientist Lønninger i Greater Boston Area

Den gennemsnitlige Data Scientist kompensationspakke in Greater Boston Area hos Sanofi udgør i alt $196K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Sanofi's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 10/2/2025

Median Pakke
company icon
Sanofi
Data Scientist
Boston
Total per år
$196K
Niveau
L3
Grundløn
$164K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$32K
År i virksomheden
3 År
Års erfaring
4 År
Hvad er karriereniveauerne hos Sanofi?

$160K

Seneste Lønindsendelser
Virksomhed

Lokation | Dato

Niveau

Mærke

Års Erfaring

Total / I Virksomheden

Total Kompensation

Grundløn | Aktier (år) | Bonus
Ingen lønninger fundet
OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Data Scientist hos Sanofi in Greater Boston Area ligger på en årlig samlet kompensation på $238,000. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Sanofi for Data Scientist rollen in Greater Boston Area er $194,000.

