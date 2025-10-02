Virksomhedsoversigt
S&P Global
S&P Global Software Engineering Leder Lønninger i India

Den gennemsnitlige Software Engineering Leder kompensationspakke in India hos S&P Global udgør i alt ₹6.7M pr. year.

Median Pakke
company icon
S&P Global
Director
Hyderabad, TS, India
Total per år
₹6.7M
Niveau
13
Grundløn
₹6.7M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
År i virksomheden
13 År
Års erfaring
13 År
Hvad er karriereniveauerne hos S&P Global?

₹13.94M

Seneste Lønindsendelser
Optjeningsplan

33%

ÅR 1

33%

ÅR 2

33%

ÅR 3

Aktietype
RSU

Hos S&P Global er RSUs underlagt en 3-årig optjeningsplan:

  • 33% optjenes i 1st-ÅR (16.50% halvårligt)

  • 33% optjenes i 2nd-ÅR (16.50% halvårligt)

  • 33% optjenes i 3rd-ÅR (16.50% halvårligt)



OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Software Engineering Leder hos S&P Global in India ligger på en årlig samlet kompensation på ₹14,168,007. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos S&P Global for Software Engineering Leder rollen in India er ₹5,629,947.

