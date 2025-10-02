Virksomhedsoversigt
S&P Global
S&P Global Data Scientist Lønninger i Mumbai Metropolitan Region

Den gennemsnitlige Data Scientist kompensationspakke in Mumbai Metropolitan Region hos S&P Global udgør i alt ₹2.95M pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for S&P Global's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 10/2/2025

Median Pakke
company icon
S&P Global
Senior Data Engineer
Mumbai, MH, India
Total per år
₹2.95M
Niveau
L9
Grundløn
₹2.51M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹447K
År i virksomheden
2 År
Års erfaring
5 År
Hvad er karriereniveauerne hos S&P Global?

₹13.94M

Seneste Lønindsendelser
Optjeningsplan

33%

ÅR 1

33%

ÅR 2

33%

ÅR 3

Aktietype
RSU

Hos S&P Global er RSUs underlagt en 3-årig optjeningsplan:

  • 33% optjenes i 1st-ÅR (16.50% halvårligt)

  • 33% optjenes i 2nd-ÅR (16.50% halvårligt)

  • 33% optjenes i 3rd-ÅR (16.50% halvårligt)



OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Data Scientist hos S&P Global in Mumbai Metropolitan Region ligger på en årlig samlet kompensation på ₹4,565,631. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos S&P Global for Data Scientist rollen in Mumbai Metropolitan Region er ₹2,952,670.

