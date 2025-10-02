Virksomhedsoversigt
Sandia National Labs Cybersecurity Analyst Lønninger i Albuquerque-Santa Fe Area

Den gennemsnitlige Cybersecurity Analyst kompensationspakke in Albuquerque-Santa Fe Area hos Sandia National Labs udgør i alt $165K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Sandia National Labs's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 10/2/2025

Median Pakke
Sandia National Labs
Principal Member Of Technical Staff
Albuquerque, NM
Total per år
$165K
Niveau
-
Grundløn
$160K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$5K
År i virksomheden
15 År
Års erfaring
15 År
Hvad er karriereniveauerne hos Sandia National Labs?

$160K

Seneste Lønindsendelser
Virksomhed

Lokation | Dato

Niveau

Mærke

Års Erfaring

Total / I Virksomheden

Total Kompensation

Grundløn | Aktier (år) | Bonus
The highest paying salary package reported for a jobFamilies.Cybersecurity Analyst at Sandia National Labs in Albuquerque-Santa Fe Area sits at a yearly total compensation of $215,000. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Sandia National Labs for the jobFamilies.Cybersecurity Analyst role in Albuquerque-Santa Fe Area is $160,000.

Andre ressourcer