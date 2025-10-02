Virksomhedsoversigt
Sandia National Labs
Sandia National Labs Maskiningeniør Lønninger i San Francisco Bay Area

Den gennemsnitlige Maskiningeniør kompensationspakke in San Francisco Bay Area hos Sandia National Labs udgør i alt $212K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Sandia National Labs's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 10/2/2025

Median Pakke
company icon
Sandia National Labs
R&D Mechanical engineer
Livermore, CA
Total per år
$212K
Niveau
Senior Technical Staff Member
Grundløn
$212K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
År i virksomheden
6 År
Års erfaring
6 År
Hvad er karriereniveauerne hos Sandia National Labs?

$160K

Seneste Lønindsendelser
Virksomhed

Lokation | Dato

Niveau

Mærke

Års Erfaring

Total / I Virksomheden

Total Kompensation

Grundløn | Aktier (år) | Bonus
Ingen lønninger fundet
OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Maskiningeniør hos Sandia National Labs in San Francisco Bay Area ligger på en årlig samlet kompensation på $263,600. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Sandia National Labs for Maskiningeniør rollen in San Francisco Bay Area er $148,000.

