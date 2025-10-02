Virksomhedsoversigt
Salsify
Salsify Software Ingeniør Lønninger i Greater Boston Area

Software Ingeniør kompensation in Greater Boston Area hos Salsify spænder fra $187K pr. year for Senior Software Engineer 3 til $209K pr. year for Staff Software Engineer. Den gennemsnitlige yearlige kompensationspakke in Greater Boston Area udgør i alt $205K. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Salsify's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 10/2/2025

Gennemsnit Kompensation efter Niveau
Tilføj KompSammenlign Niveauer
Niveau Navn
Total
Grundløn
Aktier
Bonus
Software Engineer 1
(Entry Level)
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer 2
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Software Engineer 1
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Software Engineer 2
$ --
$ --
$ --
$ --
$160K

Seneste Lønindsendelser
Virksomhed

Lokation | Dato

Niveau

Mærke

Års Erfaring

Total / I Virksomheden

Total Kompensation

Grundløn | Aktier (år) | Bonus
Ingen lønninger fundet
Praktikantlønninger

Optjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Hos Salsify er Aktie-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (2.08% månedligt)



OSS

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Software Ingeniør en Salsify in Greater Boston Area está en una compensación total anual de $237,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Salsify para el puesto de Software Ingeniør in Greater Boston Area es $173,000.

