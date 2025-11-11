Virksomhedsoversigt
Salesforce
Teknisk programmanager Niveau

L8

Niveauer hos Salesforce

Sammenlign Niveauer
  1. L3
  2. L4
  3. L5
    4. Vis 4 Flere Niveauer
Gennemsnit Årligt Samlet Kompensation
$257,772
Grundløn
$210,928
Aktietildeling ()
$17,333
Bonus
$29,511
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Seneste Lønoplysninger
Virksomhed

Lokation | Dato

Niveau

Mærke

Års Erfaring

Total / I Virksomheden

Total Kompensation

Grundløn | Aktier (år) | Bonus
Ingen lønninger fundet
Eksporter DataSe Ledige Stillinger
