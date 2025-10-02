Virksomhedsoversigt
Salesfloor
Salesfloor Software Ingeniør Lønninger i Greater Montreal

Den gennemsnitlige Software Ingeniør kompensationspakke in Greater Montreal hos Salesfloor udgør i alt CA$122K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Salesfloor's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 10/2/2025

Median Pakke
company icon
Salesfloor
Software Engineer
Montreal, QC, Canada
Total per år
CA$122K
Niveau
-
Grundløn
CA$122K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$0
År i virksomheden
1 År
Års erfaring
4 År
CA$225K

Praktikantlønninger

Bidrag

OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Software Ingeniør hos Salesfloor in Greater Montreal ligger på en årlig samlet kompensation på CA$134,485. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Salesfloor for Software Ingeniør rollen in Greater Montreal er CA$121,892.

