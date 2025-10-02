Virksomhedsoversigt
SailPoint
  • Lønninger
  • Software Engineering Leder

  • Alle Software Engineering Leder Lønninger

  • Greater Austin Area

SailPoint Software Engineering Leder Lønninger i Greater Austin Area

Den gennemsnitlige Software Engineering Leder kompensationspakke in Greater Austin Area hos SailPoint udgør i alt $250K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for SailPoint's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 10/2/2025

Median Pakke
company icon
SailPoint
Software Engineering Manager
Austin, TX
Total per år
$250K
Niveau
hidden
Grundløn
$250K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
År i virksomheden
2-4 År
Års erfaring
11+ År
Hvad er karriereniveauerne hos SailPoint?

$160K

Seneste Lønindsendelser
Virksomhed

Lokation | Dato

Niveau

Mærke

Års Erfaring

Total / I Virksomheden

Total Kompensation

Grundløn | Aktier (år) | Bonus
Ingen lønninger fundet
Optjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietype
RSU

Hos SailPoint er RSUs underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)



OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Software Engineering Leder hos SailPoint in Greater Austin Area ligger på en årlig samlet kompensation på $420,000. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos SailPoint for Software Engineering Leder rollen in Greater Austin Area er $229,000.

