SailPoint
SailPoint Software Ingeniør Lønninger i Mexico

Software Ingeniør kompensation in Mexico hos SailPoint spænder fra MX$1.13M pr. year for L3 til MX$1.28M pr. year for L4. Den gennemsnitlige yearlige kompensationspakke in Mexico udgør i alt MX$1.21M. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for SailPoint's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 10/2/2025

Gennemsnit Kompensation efter Niveau
Niveau Navn
Total
Grundløn
Aktier
Bonus
L1
Associate Software Engineer(Entry Level)
MX$ --
MX$ --
MX$ --
MX$ --
L2
Software Engineer
MX$ --
MX$ --
MX$ --
MX$ --
L3
Software Engineer II
MX$1.13M
MX$1.12M
MX$0
MX$12.4K
L4
Senior Software Engineer
MX$1.28M
MX$1.12M
MX$96.8K
MX$64.4K
Seneste Lønindsendelser
Virksomhed

Lokation | Dato

Niveau

Mærke

Års Erfaring

Total / I Virksomheden

Total Kompensation

Grundløn | Aktier (år) | Bonus
Praktikantlønninger

Optjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietype
RSU

Hos SailPoint er RSUs underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)



Inkluderede Stillinger

Backend Softwareingeniør

Full-Stack Softwareingeniør

OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Software Ingeniør hos SailPoint in Mexico ligger på en årlig samlet kompensation på MXMX$32,893,680. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos SailPoint for Software Ingeniør rollen in Mexico er MXMX$22,890,882.

Andre ressourcer