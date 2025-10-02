Software Ingeniør kompensation in Greater Austin Area hos SailPoint spænder fra $100K pr. year for L2 til $211K pr. year for L6. Den gennemsnitlige yearlige kompensationspakke in Greater Austin Area udgør i alt $142K. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for SailPoint's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 10/2/2025
Niveau Navn
Total
Grundløn
Aktier
Bonus
L1
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
$100K
$94K
$4.4K
$2K
L3
$132K
$117K
$9.1K
$6.4K
L4
$168K
$145K
$15K
$7.3K
Virksomhed
Niveau
Års Erfaring
Total Kompensation
|Ingen lønninger fundet
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
Hos SailPoint er RSUs underlagt en 4-årig optjeningsplan:
25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)
25% optjenes i 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)
25% optjenes i 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)
25% optjenes i 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)
