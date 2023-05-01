Safe Security Lønninger

Safe Securitys løninterval spænder fra $59,467 i total kompensation årligt for en Softwareingeniør i den nedre ende til $172,354 for en Salgsingeniør i den øvre ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Safe Security . Sidst opdateret: 8/15/2025