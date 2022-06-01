Virksomhedsoversigt
SADA
Arbejder du her? Gør krav på din virksomhed

SADA Lønninger

SADA's løn spænder fra $21,128 i samlet kompensation om året for en Tekstforfatter i den lave ende til $295,515 for en Software Engineering Leder i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos SADA. Sidst opdateret: 9/9/2025

$160K

Få Betalt, Ikke Snydt

Vi har forhandlet tusindvis af tilbud og opnår regelmæssigt stigninger på $30K+ (nogle gange $300K+). Få forhandlet din løn eller din CV gennemgået af de rigtige eksperter - rekrutteringsspecialister som gør det dagligt.

Software Ingeniør
Median $175K
Løsningsarkitekt
Median $230K
Aktuar
$99.5K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

65 10
65 10
Tekstforfatter
$21.1K
Kundeservice
$40.8K
Human Resources
$148K
Produktdesigner
$101K
Programleder
$43.4K
Projektleder
$138K
Salg
$160K
Cybersikkerhedsanalytiker
$224K
Software Engineering Leder
$296K
Mangler du din titel?

Søg efter alle lønninger på vores kompensationsside eller tilføj din løn for at hjælpe med at låse siden op.


OSS

Den højest betalte rolle rapporteret hos SADA er Software Engineering Leder at the Common Range Average level med en årlig samlet kompensation på $295,515. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos SADA er $142,973.

Udvalgte jobs

    Ingen udvalgte jobs fundet for SADA

Relaterede virksomheder

  • Accela
  • Axoni
  • Paxos
  • Evisort
  • ConsenSys
  • Se alle virksomheder ➜

Andre ressourcer