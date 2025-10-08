Virksomhedsoversigt
Rover.com
Arbejder du her? Gør krav på din virksomhed
    Levels FYI Logo
  • Lønninger
  • Software Ingeniør

  • Full-Stack Softwareingeniør

  • United States

Rover.com Full-Stack Softwareingeniør Lønninger i United States

Den gennemsnitlige Full-Stack Softwareingeniør kompensationspakke in United States hos Rover.com udgør i alt $229K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Rover.com's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 10/8/2025

Median Pakke
company icon
Rover.com
Software Engineer
Seattle, WA
Total per år
$229K
Niveau
L3
Grundløn
$229K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
År i virksomheden
7 År
Års erfaring
20 År
Hvad er karriereniveauerne hos Rover.com?

$160K

Få Betalt, Ikke Snydt

Vi har forhandlet tusindvis af tilbud og opnår regelmæssigt stigninger på $30K+ (nogle gange $300K+). Få forhandlet din løn eller din CV gennemgået af de rigtige eksperter - rekrutteringsspecialister som gør det dagligt.

Seneste Lønindsendelser
TilføjTilføj LønTilføj Kompensation

Virksomhed

Lokation | Dato

Niveau

Mærke

Års Erfaring

Total / I Virksomheden

Total Kompensation

Grundløn | Aktier (år) | Bonus
Ingen lønninger fundet
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksporter DataSe Ledige Stillinger

Bidrag

Få Verificerede Lønninger i din Indbakke

Abonnér på verificerede Software Ingeniør tilbud.Du vil få en opdeling af kompensationsdetaljer via e-mail. Læs Mere

Dette websted er beskyttet af reCAPTCHA og Google Privatlivspolitik og Servicevilkår gælder.

OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Full-Stack Softwareingeniør hos Rover.com in United States ligger på en årlig samlet kompensation på $337,000. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Rover.com for Full-Stack Softwareingeniør rollen in United States er $150,000.

Udvalgte jobs

    Ingen udvalgte jobs fundet for Rover.com

Relaterede virksomheder

  • Life Storage
  • Cushman & Wakefield
  • Copart
  • Nelnet
  • Robert Half
  • Se alle virksomheder ➜

Andre ressourcer