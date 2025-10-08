Maskinlæringsindgeniør kompensation in United States hos Rokt spænder fra $330K pr. year for L4B til $344K pr. year for L5A. Den gennemsnitlige yearlige kompensationspakke in United States udgør i alt $314K. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Rokt's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 10/8/2025
Niveau Navn
Total
Grundløn
Aktier ()
Bonus
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4A
$ --
$ --
$ --
$ --
L4B
$330K
$218K
$98.1K
$14.7K
Virksomhed
Niveau
Års Erfaring
Total Kompensation
|Ingen lønninger fundet
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
Hos Rokt er Options underlagt en 4-årig optjeningsplan:
25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)
25% optjenes i 2nd-ÅR (25.00% årligt)
25% optjenes i 3rd-ÅR (25.00% årligt)
25% optjenes i 4th-ÅR (25.00% årligt)
