Rokt
Rokt Full-Stack Softwareingeniør Lønninger i New York City Area

Full-Stack Softwareingeniør kompensation in New York City Area hos Rokt spænder fra $170K pr. year for L2 til $208K pr. year for L3. Den gennemsnitlige yearlige kompensationspakke in New York City Area udgør i alt $210K. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Rokt's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 10/8/2025

Gennemsnit Niveau
Niveau Navn
Total
Grundløn
Aktier ()
Bonus
L2
(Entry Level)
$170K
$150K
$20K
$0
L3
$208K
$160K
$32K
$16K
L4A
$ --
$ --
$ --
$ --
L4B
$ --
$ --
$ --
$ --
$160K

Seneste Lønindsendelser
Virksomhed

Lokation | Dato

Niveau

Mærke

Års Erfaring

Total / I Virksomheden

Total Kompensation

Grundløn | Aktier (år) | Bonus
Ingen lønninger fundet
Optjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietype
Options

Hos Rokt er Options underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (25.00% årligt)

OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Full-Stack Softwareingeniør hos Rokt in New York City Area ligger på en årlig samlet kompensation på $689,000. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Rokt for Full-Stack Softwareingeniør rollen in New York City Area er $210,000.

Andre ressourcer