Rocket Software
  • Lønninger
  • Software Ingeniør

  • Full-Stack Softwareingeniør

Rocket Software Full-Stack Softwareingeniør Lønninger

Full-Stack Softwareingeniør kompensation in India hos Rocket Software udgør i alt ₹1.74M pr. year for Software Engineer II. Den gennemsnitlige yearlige kompensationspakke in India udgør i alt ₹1.49M. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Rocket Software's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 10/8/2025

Gennemsnit Niveau
Niveau Navn
Total
Grundløn
Aktier ()
Bonus
Software Engineer I
(Entry Level)
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer II
₹1.74M
₹1.71M
₹0
₹26.6K
Software Engineer III
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
₹13.98M

Seneste Lønindsendelser
Virksomhed

Lokation | Dato

Niveau

Mærke

Års Erfaring

Total / I Virksomheden

Total Kompensation

Grundløn | Aktier (år) | Bonus
Ingen lønninger fundet
OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Full-Stack Softwareingeniør hos Rocket Software in India ligger på en årlig samlet kompensation på ₹2,388,599. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Rocket Software for Full-Stack Softwareingeniør rollen in India er ₹1,494,370.

Andre ressourcer