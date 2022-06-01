Virksomhedskatalog
Rocket Companies
Arbejder her? Gør krav på din virksomhed

Rocket Companies Lønninger

Rocket Companiess løninterval spænder fra $75,876 i total kompensation årligt for en Rekrutteringskonsulent i den nedre ende til $215,735 for en Data Science Leder i den øvre ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Rocket Companies. Sidst opdateret: 8/19/2025

$160K

Få Løn, Ikke Manipuleret

Vi har forhandlet tusindvis af tilbud og opnår regelmæssigt $30K+ (nogle gange $300K+) forhøjelser. Få din løn forhandlet eller dit CV gennemgået af de virkelige eksperter - rekrutteringsfolk, der gør det dagligt.

Softwareingeniør
Median $131K

Backend softwareingeniør

Produktchef
Median $183K
Forretningsudvikling
$199K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Dataanalytiker
$99K
Data Science Leder
$216K
Datascientist
$109K
Finansanalytiker
$119K
HR
$94.5K
IT-specialist
$171K
Marketing
$99.5K
Produktdesigner
$171K
Produktdesign Manager
$183K
Rekrutteringskonsulent
$75.9K
Software Engineering Leder
$137K
Løsningsarkitekt
$186K
Mangler din stilling?

Søg efter alle lønninger på vores kompensationsside eller tilføj din løn for at hjælpe med at låse siden op.


Ofte stillede spørgsmål

The highest paying role reported at Rocket Companies is Data Science Leder at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $215,735. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Rocket Companies is $136,680.

Udvalgte Jobs

    Ingen udvalgte jobs fundet for Rocket Companies

Relaterede virksomheder

  • Visa
  • Alkami
  • Global Payments
  • S&P Global
  • Enova International
  • Se alle virksomheder ➜

Andre ressourcer