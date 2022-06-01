Rocket Companies Lønninger

Rocket Companiess løninterval spænder fra $75,876 i total kompensation årligt for en Rekrutteringskonsulent i den nedre ende til $215,735 for en Data Science Leder i den øvre ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Rocket Companies . Sidst opdateret: 8/19/2025