Roche Lønninger

Roche's løn spænder fra $19,638 i samlet kompensation om året for en Kundeservice i den lave ende til $331,500 for en Virksomhedsudvikling i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Roche . Sidst opdateret: 9/18/2025