Virksomhedsoversigt
Roche
Arbejder du her? Gør krav på din virksomhed

Roche Lønninger

Roche's løn spænder fra $19,638 i samlet kompensation om året for en Kundeservice i den lave ende til $331,500 for en Virksomhedsudvikling i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Roche. Sidst opdateret: 9/18/2025

$160K

Få Betalt, Ikke Snydt

Vi har forhandlet tusindvis af tilbud og opnår regelmæssigt stigninger på $30K+ (nogle gange $300K+). Få forhandlet din løn eller din CV gennemgået af de rigtige eksperter - rekrutteringsspecialister som gør det dagligt.

Software Ingeniør
Software Engineer I $137K
Senior Software Engineer $200K
Staff Software Engineer $200K
Principal Software Engineer $290K

Backend Softwareingeniør

Full-Stack Softwareingeniør

Data Scientist
Data Scientist I $118K
Data Scientist II $160K
Senior Data Scientist $170K

Biostatistiker

Produktleder
Median $196K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Maskiningeniør
Median $133K
Biomedicinsk Ingeniør
Median $100K
Software Engineering Leder
Median $304K
Projektleder
Median $156K
Teknisk Programleder
Median $165K
Revisor
$25.5K
Forretningsdrift
$35.7K
Forretningsdriftsleder
$177K
Forretningsanalytiker
$199K
Virksomhedsudvikling
$332K
Kundeservice
$19.6K
Data Science Leder
$264K
Finansanalytiker
$131K
Human Resources
$206K
IT-teknolog
$71.6K
Ledelseskonsulent
$85.8K
Marketing
$212K
Produktdesigner
$69.5K
Programleder
$209K
Salg
$136K
Salgsingeniør
$92.5K
Cybersikkerhedsanalytiker
$161K
Løsningsarkitekt
$98.2K
Teknisk Skribent
$48K
UX Researcher
$101K
Venturekapitalist
$176K
Mangler du din titel?

Søg efter alle lønninger på vores kompensationsside eller tilføj din løn for at hjælpe med at låse siden op.


OSS

The highest paying role reported at Roche is Virksomhedsudvikling at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $331,500. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Roche is $158,126.

Udvalgte jobs

    Ingen udvalgte jobs fundet for Roche

Relaterede virksomheder

  • Wayfair
  • Fitbit
  • Sony
  • Duolingo
  • Logitech
  • Se alle virksomheder ➜

Andre ressourcer