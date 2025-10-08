Full-Stack Softwareingeniør kompensation in United States hos Robinhood spænder fra $198K pr. year for L1 til $903K pr. year for L6. Den gennemsnitlige yearlige kompensationspakke in United States udgør i alt $381K. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Robinhood's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 10/8/2025
Niveau Navn
Total
Grundløn
Aktier ()
Bonus
L1
$198K
$143K
$38.3K
$17.5K
L2
$302K
$179K
$102K
$21.5K
L3
$411K
$210K
$183K
$17.8K
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
Virksomhed
Niveau
Års Erfaring
Total Kompensation
|Ingen lønninger fundet
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
Hos Robinhood er RSUs underlagt en 4-årig optjeningsplan:
25% optjenes i 1st-ÅR (6.25% kvartalsvis)
25% optjenes i 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)
25% optjenes i 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)
25% optjenes i 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)
100%
ÅR 1
Hos Robinhood er RSUs underlagt en 1-årig optjeningsplan:
100% optjenes i 1st-ÅR (25.00% kvartalsvis)