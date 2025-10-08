Virksomhedsoversigt
Robinhood
Arbejder du her? Gør krav på din virksomhed
    Levels FYI Logo
  • Lønninger
  • Software Ingeniør

  • Full-Stack Softwareingeniør

Robinhood Full-Stack Softwareingeniør Lønninger

Full-Stack Softwareingeniør kompensation in United States hos Robinhood spænder fra $198K pr. year for L1 til $903K pr. year for L6. Den gennemsnitlige yearlige kompensationspakke in United States udgør i alt $381K. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Robinhood's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 10/8/2025

Gennemsnit Niveau
Tilføj KompSammenlign Niveauer
Niveau Navn
Total
Grundløn
Aktier ()
Bonus
L1
IC3(Entry Level)
$198K
$143K
$38.3K
$17.5K
L2
IC4
$302K
$179K
$102K
$21.5K
L3
IC5
$411K
$210K
$183K
$17.8K
L4
IC6
$ --
$ --
$ --
$ --
Se 2 Flere Niveauer
Tilføj KompSammenlign Niveauer

$160K

Få Betalt, Ikke Snydt

Vi har forhandlet tusindvis af tilbud og opnår regelmæssigt stigninger på $30K+ (nogle gange $300K+). Få forhandlet din løn eller din CV gennemgået af de rigtige eksperter - rekrutteringsspecialister som gør det dagligt.

Seneste Lønindsendelser
TilføjTilføj LønTilføj Kompensation

Virksomhed

Lokation | Dato

Niveau

Mærke

Års Erfaring

Total / I Virksomheden

Total Kompensation

Grundløn | Aktier (år) | Bonus
Ingen lønninger fundet
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksporter DataSe Ledige Stillinger

Optjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietype
RSU

Hos Robinhood er RSUs underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)

100%

ÅR 1

Aktietype
RSU

Hos Robinhood er RSUs underlagt en 1-årig optjeningsplan:

  • 100% optjenes i 1st-ÅR (25.00% kvartalsvis)



Få Verificerede Lønninger i din Indbakke

Abonnér på verificerede Software Ingeniør tilbud.Du vil få en opdeling af kompensationsdetaljer via e-mail. Læs Mere

Dette websted er beskyttet af reCAPTCHA og Google Privatlivspolitik og Servicevilkår gælder.

OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Full-Stack Softwareingeniør hos Robinhood in United States ligger på en årlig samlet kompensation på $902,500. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Robinhood for Full-Stack Softwareingeniør rollen in United States er $402,000.

Udvalgte jobs

    Ingen udvalgte jobs fundet for Robinhood

Relaterede virksomheder

  • Interactive Brokers
  • PJT Partners
  • Affirm
  • Marqeta
  • Upstart
  • Se alle virksomheder ➜

Andre ressourcer