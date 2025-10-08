Virksomhedsoversigt
Robinhood
Arbejder du her? Gør krav på din virksomhed
Robinhood Backend Softwareingeniør Lønninger i Canada

Backend Softwareingeniør kompensation in Canada hos Robinhood spænder fra CA$148K pr. year for L1 til CA$201K pr. year for L2. Den gennemsnitlige yearlige kompensationspakke in Canada udgør i alt CA$209K. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Robinhood's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 10/8/2025

Gennemsnit Niveau
Niveau Navn
Total
Grundløn
Aktier ()
Bonus
L1
IC3(Entry Level)
CA$148K
CA$108K
CA$29.6K
CA$11.2K
L2
IC4
CA$201K
CA$146K
CA$45K
CA$9.8K
L3
IC5
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
L4
IC6
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$226K

Seneste Lønindsendelser
Virksomhed

Lokation | Dato

Niveau

Mærke

Års Erfaring

Total / I Virksomheden

Total Kompensation

Grundløn | Aktier (år) | Bonus
Optjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietype
RSU

Hos Robinhood er RSUs underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)

100%

ÅR 1

Aktietype
RSU

Hos Robinhood er RSUs underlagt en 1-årig optjeningsplan:

  • 100% optjenes i 1st-ÅR (25.00% kvartalsvis)



OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Backend Softwareingeniør hos Robinhood in Canada ligger på en årlig samlet kompensation på CA$225,741. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Robinhood for Backend Softwareingeniør rollen in Canada er CA$207,991.

Andre ressourcer