RLDatix
  • Lønninger
  • Software Ingeniør

  • Full-Stack Softwareingeniør

RLDatix Full-Stack Softwareingeniør Lønninger

Den gennemsnitlige Full-Stack Softwareingeniør kompensationspakke in North Macedonia hos RLDatix udgør i alt MKD 345K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for RLDatix's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 10/8/2025

Median Pakke
company icon
RLDatix
Software Engineer
Skopje, AR, North Macedonia
Total per år
MKD 345K
Niveau
L6
Grundløn
MKD 345K
Stock (/yr)
MKD 0
Bonus
MKD 0
År i virksomheden
0 År
Års erfaring
3 År
Hvad er karriereniveauerne hos RLDatix?

MKD 8.74M

Seneste Lønindsendelser
Virksomhed

Lokation | Dato

Niveau

Mærke

Års Erfaring

Total / I Virksomheden

Total Kompensation

Grundløn | Aktier (år) | Bonus
OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Full-Stack Softwareingeniør hos RLDatix in North Macedonia ligger på en årlig samlet kompensation på MKD 2,294,589. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos RLDatix for Full-Stack Softwareingeniør rollen in North Macedonia er MKD 345,402.

