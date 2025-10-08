Virksomhedsoversigt
Rivos
Rivos ASIC Engineer Lønninger

Den gennemsnitlige ASIC Engineer kompensationspakke in United States hos Rivos udgør i alt $200K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Rivos's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 10/8/2025

Median Pakke
company icon
Rivos
Senior Member of Technical Staff
Austin, TX
Total per år
$200K
Niveau
L5
Grundløn
$200K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
År i virksomheden
3 År
Års erfaring
14 År
Hvad er karriereniveauerne hos Rivos?

$160K

Seneste Lønindsendelser
Optjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Hos Rivos er Aktie-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (2.08% månedligt)



OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en ASIC Engineer hos Rivos in United States ligger på en årlig samlet kompensation på $240,000. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Rivos for ASIC Engineer rollen in United States er $200,000.

Andre ressourcer