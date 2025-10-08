Virksomhedsoversigt
Rivian
Arbejder du her? Gør krav på din virksomhed
    Levels FYI Logo
  • Lønninger
  • Software Ingeniør

  • Kvalitetssikring (KS) Softwareingeniør

Rivian Kvalitetssikring (KS) Softwareingeniør Lønninger

Kvalitetssikring (KS) Softwareingeniør kompensation in United States hos Rivian spænder fra $116K pr. year for RIV-3 til $251K pr. year for RIV-6. Den gennemsnitlige yearlige kompensationspakke in United States udgør i alt $120K. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Rivian's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 10/8/2025

Gennemsnit Niveau
Tilføj KompSammenlign Niveauer
Niveau Navn
Total
Grundløn
Aktier ()
Bonus
RIV-3
Software Engineer I(Entry Level)
$116K
$104K
$11.4K
$0
RIV-4
Software Engineer II
$178K
$137K
$37.1K
$4K
RIV-5
Senior Software Engineer
$272K
$171K
$86.3K
$15K
RIV-6
Staff Software Engineer
$251K
$190K
$56K
$5.7K
Se 3 Flere Niveauer
Tilføj KompSammenlign Niveauer

$160K

Få Betalt, Ikke Snydt

Vi har forhandlet tusindvis af tilbud og opnår regelmæssigt stigninger på $30K+ (nogle gange $300K+). Få forhandlet din løn eller din CV gennemgået af de rigtige eksperter - rekrutteringsspecialister som gør det dagligt.

Seneste Lønindsendelser
TilføjTilføj LønTilføj Kompensation

Virksomhed

Lokation | Dato

Niveau

Mærke

Års Erfaring

Total / I Virksomheden

Total Kompensation

Grundløn | Aktier (år) | Bonus
Ingen lønninger fundet
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksporter DataSe Ledige Stillinger

Optjeningsplan

50%

ÅR 1

50%

ÅR 2

Aktietype
RSU

Hos Rivian er RSUs underlagt en 2-årig optjeningsplan:

  • 50% optjenes i 1st-ÅR (12.50% kvartalsvis)

  • 50% optjenes i 2nd-ÅR (12.50% kvartalsvis)

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietype
RSU

Hos Rivian er RSUs underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (25.00% årligt)

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietype
RSU

Hos Rivian er RSUs underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)



Få Verificerede Lønninger i din Indbakke

Abonnér på verificerede Software Ingeniør tilbud.Du vil få en opdeling af kompensationsdetaljer via e-mail. Læs Mere

Dette websted er beskyttet af reCAPTCHA og Google Privatlivspolitik og Servicevilkår gælder.

OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Kvalitetssikring (KS) Softwareingeniør hos Rivian in United States ligger på en årlig samlet kompensation på $302,000. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Rivian for Kvalitetssikring (KS) Softwareingeniør rollen in United States er $153,750.

Udvalgte jobs

    Ingen udvalgte jobs fundet for Rivian

Relaterede virksomheder

  • Lucid Motors
  • ChargePoint
  • Aeva
  • Amazon
  • Yahoo
  • Se alle virksomheder ➜

Andre ressourcer