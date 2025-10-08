Manufacturing Engineer kompensation in United States hos Rivian spænder fra $69.3K pr. year for RIV-3 til $186K pr. year for RIV-5. Den gennemsnitlige yearlige kompensationspakke in United States udgør i alt $195K. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Rivian's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 10/8/2025
Niveau Navn
Total
Grundløn
Aktier ()
Bonus
RIV-3
$69.3K
$69.3K
$0
$0
RIV-4
$119K
$96.5K
$22.5K
$0
RIV-5
$186K
$136K
$42.2K
$8K
RIV-6
$ --
$ --
$ --
$ --
Virksomhed
Niveau
Års Erfaring
Total Kompensation
|Ingen lønninger fundet
50%
ÅR 1
50%
ÅR 2
Hos Rivian er RSUs underlagt en 2-årig optjeningsplan:
50% optjenes i 1st-ÅR (12.50% kvartalsvis)
50% optjenes i 2nd-ÅR (12.50% kvartalsvis)
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
Hos Rivian er RSUs underlagt en 4-årig optjeningsplan:
25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)
25% optjenes i 2nd-ÅR (25.00% årligt)
25% optjenes i 3rd-ÅR (25.00% årligt)
25% optjenes i 4th-ÅR (25.00% årligt)
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
Hos Rivian er RSUs underlagt en 4-årig optjeningsplan:
25% optjenes i 1st-ÅR (6.25% kvartalsvis)
25% optjenes i 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)
25% optjenes i 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)
25% optjenes i 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)