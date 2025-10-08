Virksomhedsoversigt
Rivian
Rivian Manufacturing Engineer Lønninger i Greater Los Angeles Area

Manufacturing Engineer kompensation in Greater Los Angeles Area hos Rivian spænder fra $108K pr. year til $272K. Den gennemsnitlige yearlige kompensationspakke in Greater Los Angeles Area udgør i alt $170K. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Rivian's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 10/8/2025

Gennemsnit Niveau
Niveau Navn
Total
Grundløn
Aktier ()
Bonus
RIV-3
Mechanical Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
RIV-4
Mechanical Engineer II
$ --
$ --
$ --
$ --
RIV-5
Senior Mechanical Engineer
$186K
$145K
$38.3K
$3.3K
RIV-6
Staff Mechanical Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Se 3 Flere Niveauer
Seneste Lønindsendelser
Virksomhed

Lokation | Dato

Niveau

Mærke

Års Erfaring

Total / I Virksomheden

Total Kompensation

Grundløn | Aktier (år) | Bonus
Ingen lønninger fundet
Optjeningsplan

50%

ÅR 1

50%

ÅR 2

Aktietype
RSU

Hos Rivian er RSUs underlagt en 2-årig optjeningsplan:

  • 50% optjenes i 1st-ÅR (12.50% kvartalsvis)

  • 50% optjenes i 2nd-ÅR (12.50% kvartalsvis)

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietype
RSU

Hos Rivian er RSUs underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (25.00% årligt)

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietype
RSU

Hos Rivian er RSUs underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)



OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Manufacturing Engineer hos Rivian in Greater Los Angeles Area ligger på en årlig samlet kompensation på $272,000. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Rivian for Manufacturing Engineer rollen in Greater Los Angeles Area er $170,000.

