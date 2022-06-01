Riskified Lønninger

Virksomhedsoversigt
Riskified's løn spænder fra $96,592 i samlet kompensation om året for en Human Resources i den lave ende til $206,500 for en Salg i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Riskified. Sidst opdateret: 9/18/2025

$160K

Software Ingeniør
Median $142K

Backend Softwareingeniør

Full-Stack Softwareingeniør

DevOps Ingeniør

Salg
Median $207K
Forretningsudvikling
$162K

Dataanalytiker
$131K
Data Scientist
$129K
Human Resources
$96.6K
Marketing Operations
$118K
Produktdesigner
$122K
Produktleder
$173K
Salgsingeniør
$189K
Software Engineering Leder
$199K
Løsningsarkitekt
$159K
OSS

Den højest betalte rolle rapporteret hos Riskified er Salg med en årlig samlet kompensation på $206,500. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Riskified er $150,508.

