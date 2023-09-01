Virksomhedsoversigt
Rise8
Rise8 Lønninger

Rise8's løn spænder fra $175,000 i samlet kompensation om året for en Software Ingeniør i den lave ende til $211,446 for en Produktleder i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Rise8. Sidst opdateret: 9/18/2025

$160K

Software Ingeniør
Median $175K
Produktdesigner
$185K
Produktleder
$211K

OSS

