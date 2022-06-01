Virksomhedsoversigt
Rise People Lønninger

Rise People's løn spænder fra $40,079 i samlet kompensation om året for en Tekstforfatter i den lave ende til $118,286 for en Software Engineering Leder i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Rise People. Sidst opdateret: 9/18/2025

$160K

Tekstforfatter
$40.1K
Produktleder
$60.8K
Software Ingeniør
Median $96K

Software Engineering Leder
Median $118K
OSS

Den højest betalte rolle rapporteret hos Rise People er Software Engineering Leder med en årlig samlet kompensation på $118,286. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Rise People er $78,387.

