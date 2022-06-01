Rise People Lønninger

Rise People's løn spænder fra $40,079 i samlet kompensation om året for en Tekstforfatter i den lave ende til $118,286 for en Software Engineering Leder i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Rise People . Sidst opdateret: 9/18/2025