RingCentral Full-Stack Softwareingeniør Lønninger i India

Full-Stack Softwareingeniør kompensation in India hos RingCentral udgør i alt ₹2.59M pr. year for L1. Den gennemsnitlige yearlige kompensationspakke in India udgør i alt ₹2.71M. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for RingCentral's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 10/8/2025

Niveau Navn
Total
Grundløn
Aktier ()
Bonus
L1
(Entry Level)
₹2.59M
₹2.22M
₹148K
₹217K
L2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L3
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L4
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
₹13.98M

Seneste Lønindsendelser
Optjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Hos RingCentral er Aktie-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (2.08% månedligt)



Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Full-Stack Softwareingeniør hos RingCentral in India ligger på en årlig samlet kompensation på ₹4,661,832. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos RingCentral for Full-Stack Softwareingeniør rollen in India er ₹2,692,442.

